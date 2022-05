Oristano

La decisione assunta dall’arcivescovo Carboni

L’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni, ha proceduto a diverse nomine che faranno scattare una girandola di parroci in diversi paesi.

Di seguito le nomine comunicate dalla Curia:

don Roberto Caria, Vicario Episcopale per la Pastorale, la Formazione del Clero con una particolare attenzione nei confronti dei sacerdoti anziani e malati; lo stesso don Roberto Caria è stato nominato Arciprete-Parroco della parrocchia di Santa Giusta Vergine e Martire in Santa Giusta;

don Antonello Angioni, Parroco della parrocchia di Santa Reparata Vergine e Martire in Narbolia;

don Simon Pedro Ela Ncogo Abang, Parroco della parrocchia di San Teodoro martire in Paulilatino;

don Fabio Marras, Parroco delle parrocchie di Sant’Agostino Vescovo in Belvì e Maria Vergine Assunta in Gadoni;

don Omar Orrù, Arciprete-Parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo in Fordongianus;

don Ciprian Petre, Amministratore Parrocchiale della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Villanova Truschedu;

don Michele Sau, Parroco delle parrocchie di Maria Vergine Assunta in Austis, San Giorgio martire in Ovodda, Madonna della Neve in Teti e Sant’Elena imperatrice in Tiana;

don Giacomo Zichi, Parroco delle parrocchie di San Gregorio Magno in Bauladu e Santa Maria Maddalena in Tramatza.

Lo stesso arcivescovo ha, inoltre, nominato padre Ede Alves da Silveira OSJ, Vicario parrocchiale delle parrocchie di Austis, Ovodda, Teti e Tiana.

I trasferimenti, con tutti gli adempimenti canonici previsti, ha fatto sapere la Curia, si dovranno realizzare nel prossimo mese di settembre.

Sabato, 28 maggio 2022