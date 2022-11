Nuoro

Incarichi a Federico Argiolas e Paolo Pili

La direttrice generale dell’Areus Simonetta Bettelini ha nominato il nuovo direttore amministrativo e quello sanitario, che la affiancheranno per i prossimi anni nella guida dell’Azienda regionale per l’emergenza e urgenza.

Il nuovo direttore sanitario è Federico Argiolas, 53 anni, di Cagliari, che vanta un curriculum di alto prestigio. Laureato in Medicina all’Università di Cagliari all’età di 24 anni, Argiolas ha una specializzazione in Igiene, un master in Sanità pubblica conseguito a Valencia, un dottorato di ricerca in Sanità pubblica a Sassari, un corso di perfezionamento alla Bocconi di Milano, un master di II livello in Statistica ed epidemiologia all’Università Statale di Milano e un corso di alta formazione in Management socio sanitario.

Il suo è un ritorno a Nuoro: in città ha iniziato la sua carriera nell’Azienda Sanitaria Locale, dal 1998 fino al 2002, quando si è traferito a Milano, all’Istituto Nazionale dei Tumori.

Negli ultimi anni ha lavorato presso la Direzione medica di presidio dell’ospedale oncologico “Businco” di Cagliari, dopo aver diretto i servizi di “Qualità e governo clinico” e di “Promozione della salute e osservatorio epidemiologico” presso la Direzione Generale della Sanità, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (2016-2019) ed essere stato commissario straordinario della Asl di Lanusei (2015-2016).

La carica di direttore amministrativo dell’Areus è stata assegnata invece a Paolo Pili, nuorese, 56 anni, laureato in Giurisprudenza nel 1991 all’Università di Cagliari, dove ha conseguito anche un master in Management socio sanitario. Negli ultimi quattro anni ha ricoperto il ruolo di direttore della Struttura complessa “Ciclo passivo” del Dipartimento Bilancio di Ats/Ares. In precedenza aveva diretto il Distretto Sanitario di Macomer.

Entrambi sono iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali. Paolo Pili prende il posto del facente funzioni Massimiliano Oppo, mentre Federico Argiolas quello di Antonio Maria Soru.

Nell’esprimere ad entrambi gli auguri di buon lavoro, la manager dell’Areus Bettelini ha ringraziato Oppo e Soru che, in questi ultimi mesi, l’hanno affiancata per traghettare l’Azienda verso importanti obiettivi, tra cui la predisposizione del nuovo e primo atto aziendale e l’imminente avvio del Numero unico europeo 112.

Completati gli avvicendamenti, la nuova direzione aziendale dell’Areus è al lavoro per portare avanti la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza della Regione.

Giovedì, 17 novembre 2022

