Nominati i nuovi coordinatori provinciali di Italia Viva

Cagliari

In Sardegna ridefinita l’organizzazione territoriale del partito fondato da Matteo Renzi

Sono Marco Tatti e Fatima Mannale i nuovi coordinatori di Italia Viva per la provincia di Oristano. Il coordinamento avrà il compito di promuovere iniziative volte a supportare il partito politico fondato quattro anni fa da Matteo Renzi nel percorso di radicamento nel territorio.

I referenti provinciali, inoltre, attueranno le indicazioni degli organi nazionali e locali superiori e fungeranno da supporto e coordinamento con gli associati e con gli amministratori del territorio.

A rendere note le nomine sono stati i coordinatori regionali di Italia Viva Claudia Medda e Andrea Viola.

Il partito di centro ha ridefinito l’organizzazione territoriale anche delle altre zone dell’isola. Coordinatori di Cagliari sono stati nominati Corrado Cabras ed Elisabetta Serra; per Sassari saranno Alessandra Scanu e Carlo Casula; per Olbia-Tempio Rosina Niola e Domenico Nicolai; per il Medio Campidano Emanuele Melis Frongia; per Nuoro Diego Bagiella; per l’Ogliastra Matteo Cocco; per Carbonia-Iglesias Giovanni Tocco.

Martedì, 18 luglio 2023