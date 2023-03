Noleggia l’auto e va in Spagna, ma senza pagare il conto da 5000 euro

Villacidro

Rintracciato e denunciato un cuoco

Ha preso un’auto a noleggio, ma non ha pagato i canoni, sottraendo all’azienda di noleggio oltre 5000 euro.

L’uomo, 44enne originario di Vicenza, residente in Spagna nella città di Malaga, cuoco, noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, è stato denunciato ieri dai carabinieri per appropriazione indebita.

Le indagini sono partite a seguito di un querela presentata dal titolare di un’impresa di Villacidro che si occupa di riparazione e noleggio di autovetture.

Come appurato dai militari il quarantaquattrenne l’8 ottobre del 2021, dopo aver preso a noleggio una Fiat Tipo, era emigrato in Spagna rendendosi di fatto irreperibile e senza adempiere al pagamento dei canoni di noleggio del veicolo dal mese di maggio 2022.

I militari hanno rintracciato il cuoco in Spagna tramite il tracciamento bancario del flusso di denaro e di altri riscontri probatori e anagrafici. Avvalendosi del servizio di cooperazione internazionale di polizia, Europol, la polizia locale di Malaga ha proceduto al fermo del cuoco di Vicenza proprio mentre era alla guida dell’auto, che è stata sottoposta a sequestro, in attesa di essere finalmente restituito al legittimo proprietario.

Venerdì, 24 marzo 2023