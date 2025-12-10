La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per oggi a Oslo. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel.

Machado, che ieri ha annullato la conferenza stampa che aveva in programma, sarà rappresentata dalla figlia Ana Corina Sosa Machado alla cerimonia di premiazione.

"Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ritirare il premio a nome della madre", ha dichiarato all'emittente radiofonica norvegese Nrk il direttore dell'Istituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, aggiungendo:. "Sarà la figlia a pronunciare il discorso scritto da Maria Corina stessa".