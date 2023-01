Cagliari

L’associazione avverte: “Tanti progetti, serve chiarezza. Siamo contrari alla speculazione energetica”

Nuovo no, dopo quello delle amministrazioni comunali, alla realizzazione di un parco eolico tra Montiferru e monte Sant’Antonio. Si oppone alla proposta presentata da Enel Green Power anche il Gruppo d’Intervento Giuridico. L’associazione ecologista guidata dal presidente Stefano Deliperi ha inoltrato nei giorni scorsi un argomentato atto di intervento nel procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Il progetto prevede l’installazione di aerogeneratori in varie località agricole e di pascolo arborato tra Scano di Montiferro e Santu Lussurgiu e poi, nel Nuorese, tra Sindia, Macomer e Borore. Il Grig ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica di dichiarare la non compatibilità ambientale, per contrasto con la normativa in materia di diritti di uso civico e per motivazioni di merito.

Sono stati coinvolti anche il Commissariato per gli usi civici per la Sardegna, il Ministero della Cultura, la Regione Sardegna, i Comuni di Sindia, Scano di Montiferro, Santu Lussurgiu, Macomer, Borore.

“Il progetto di centrale eolica con una potenza installata da 78 MW”, si legge in una nota firmata da Deliperi, “prevede la realizzazione delle fondazioni per 13 aerogeneratori; la realizzazione di piazzole di montaggio, di nuovi tratti di viabilità e l’adeguamento della viabilità esistente, al fine di garantire l’accesso per il trasporto degli aerogeneratori; la realizzazione di una nuova sottostazione di trasformazione 220/33 kV e la connessione degli aerogeneratori alla stazione tramite cavidotti interrati a 33 kV; la realizzazione di un nuovo cavidotto interrato a 220 kV per la connessione della sottostazione di trasformazione alla Nuova SE RTN 220kV ‘Macomer’; l’utilizzo temporaneo, attraverso opportuni adeguamenti, di aree per il site cCamp e per lo stoccaggio temporaneo (Temporary Storage Area)”.

“Il sito individuato per la centrale eolica interessa il monte Sant’Antonio, nei Comuni di Macomer e Borore, dove sono i rispettivi demani civici (Macomer: individuazione con decreto Commissario U.C. n. 225 del 21 luglio 1938; Borore: individuazione con determinazione ARGEA n. 6475 del 21 novembre 2018). Come noto”, va avanti il presidente del Grig, “i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza). I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.)”.

“Nel caso di specie”, puntualizza Deliperi, “sono i cittadini residenti nei Comuni di Macomer e di Borore gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.): la presenza di ampie aree ricadenti nei demani civici di Macomer e di Borore nel sito di progetto della centrale eolica rende impossibile la realizzazione del medesimo per carenza della titolarità giuridica delle aree stesse e per l’illegittimità della relativa radicale modifica territoriale che renderebbe non fruibili i relativi diritti di uso civico: infatti, il regime giuridico dei demani civici prevede la ‘perpetua destinazione agro-silvo-pastorale’ (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché ‘l’utilizzazione del demanio civico… in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo‘ (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017)”.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico contesta inoltre il fatto che fra Montiferru e monte Sant’Antonio sono stati presentati ben quattro progetti di centrali eoliche, per una potenza complessiva di 518 MW. “Decine e decine di svettanti aerogeneratori”, ribadisce ancora Deliperi. “La valutazione degli impatti cumulativi è obbligo di legge e per giurisprudenza costante. In questo caso è inesistente. Essere a favore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili non vuol dire avere ottusi paraocchi, non vuol dire aver versato il cervello all’ammasso della vulgata dell’ambientalismo politicamente corretto. È proprio il caso della trasformazione della Sardegna in piattaforma produttiva destinata alla servitù energetica, come esplicitato chiaramente da Terna e avallato dall’allora ministro della Transizione Ecologica Antonio Cingolani”.