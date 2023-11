No alla violenza di genere, domani marcia di protesta a Capoterra

Capoterra – La marcia di protesta per dire no alla violenza di genere prosegue: domani mattina tutti in piazza, nuovamente, per rimarcare la volontà di contrastare il triste fenomeno anche dopo il 25 novembre. L’iniziativa parte dal Comune, 6^ commissione consiliare capitanata da Silvia Cabras che spiega: “Tutti i giorni deve essere il 25 novembre perché tutti i giorni dobbiamo dire basta ad ogni forma di violenza. Scappate dal possesso, dal maltrattamento psicologico fisico verbale, non andate a nessun ultimo incontro.

Sono le famiglie a dover dare il giusto e corretto esempio di rispetto fra i sessi per educare ì proprio figli ad essere adulti migliori”. Sensibilizzare il più possibile, non abbassare la guardia, insomma, prevenire prima che sia nuovamente troppo tardi: “Bisogna parlare, chiedere aiuto e non vergognarsi di stare male perché se condiviso, Il dolore, viene superato prima”. Appuntamento, quindi, per domani mattina, alle 10,30 presso la piazza del Comune.

Fonte: Casteddu on line