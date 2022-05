“Esistono, tuttavia, leggi che consentono deroghe – sottolineano all’unisono i genitori- e chiediamo, pertanto che la scuola secondaria di Villanova Tulo benefici di queste deroghe. Il nostro è un piccolo comune montano, caratterizzato da sfavorevoli condizioni territoriali, economiche e sociali, che negli ultimi anni ha subito i tagli di diversi servizi con conseguente emigrazione dei residenti e un graduale spopolamento. Abbiamo ancora la scuola e vogliamo batterci affinchè questo servizio pubblico funzioni al meglio per garantire ai nostri figli il diritto ad una istruzione di qualità che difficilmente riuscirebbero ad avere con una unica pluriclasse”. I genitori per chiedere la deroga si sono appellati a: Francesco Feliciani, direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Peppino Loddo, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Cagliari, Maria Cristina Loni, referente dell’ufficio inclusione di Cagliari e Luca Tedde, dirigente dell’istituto comprensivo statale “Luigi Pitzalis” di Nurri. Uno dei diciassette alunni è affetto da grave disabilità certificata.

VILLANOVA TULO. I genitori dei diciassette alunni di Villanova Tulo che a settembre frequenteranno le tre classi della scuola secondaria di primo grado del plesso del paese del Sarcidano, sede staccata dell’istituto comprensivo Luigi Pitzalis di Nurri, sono pronti a scendere sul piede di guerra nell’eventualità le tre classi saranno accorpate in una unica pluriclasse. Secondo i genitori un’unica pluriclasse alimenterebbe i fenomeni della dispersione e dell’abbandono scolastici. Le norme vigenti prevedono che nei comuni montani per formare una pluriclasse è consentito un numero massimo di diciotto alunni.

Fonte: La Nuova Sardegna

