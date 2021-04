“No alla legge regionale 107. Tutto il potere sarebbe nelle mani di Solinas”

Così i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle – Michele Ciusa, Desirè Manca, Roberto Li Gioi e Alessandro Solinas – spiegano le ragioni per le quali domani esprimeranno il proprio dissenso nei confronti di questa riforma, già contestata in diverse sedi.

“Con questo nuovo assetto in Regione ci sarà il segretario generale della Presidenza e subito sotto avremo i tre direttori di dipartimento, i quali dovranno gestire quattro assessorati a testa. A loro volta, i tre direttori di dipartimento risponderanno al presidente Solinas. Ma non è finita qui. Per quanto riguarda gli assessori, infatti, gli stessi verranno ulteriormente controllati da una terza figura, quella del consulente del presidente. Insomma, ci domandiamo, quanto varrà alla fine la parola di un assessore? Nulla, dal momento che verrà imbrigliato in questa maniera”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a