“No al Far West delle rinnovabili, una minaccia per l’Oristanese e il territorio sardo”

Cagliari

Il consigliere Alessandro Solinas (M5S) chiede un intervento più deciso della Regione

Un’interrogazione in Consiglio regionale per dire no a quello che definisce il “Far West delle rinnovabili” e al progetto per un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in provincia di Oristano, in un territorio che coinvolge soprattutto i Comuni di Seneghe e Narbolia, ma anche Solarussa, San Vero Milis, Zeddiani e Siamaggiore. A presentare l’interrogazione è stato il consigliere regionale Alessandro Solinas, capogruppo del Movimento 5 Stelle.

“Il vento di protesta che si solleva dalla Sardegna soffia sempre più forte”, dice Solinas. “Sempre più Comuni, ultimamente in particolare dell’Oristanese, stanno manifestando il proprio dissenso contro quello che si presenta come un vero e proprio assalto ai territori della nostra isola da parte di multinazionali interessate a sfruttarli per la costruzione di parchi destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Consapevoli del fatto che la transizione energetica sia un passaggio obbligato e doveroso, è necessario impedire che diventi un terreno fertile per il business indiscriminato. Il passaggio alle fonti rinnovabili non può prescindere da un’attenta valutazione dei territori su cui intervenire, dallo studio dei benefici concreti per la nostra isola e da una seria programmazione a lungo termine”.

“Attualmente in Sardegna sono oltre 137 i progetti che riguardano l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per un consumo di suolo pari a oltre 11 mila ettari. In particolare”, ha sottolineato il consigliere regionale di Oristano, “diverse richieste di Via riguardano oggi i Comuni di Solarussa, Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Zeddiani, Siamaggiore, Bauladu, Paulilatino e Tramatza. Medi e piccoli centri a vocazione agropastorale e turistica in cui sta crescendo la preoccupazione per il futuro”.