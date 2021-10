Oristano

Anche in provincia di Oristano situazione delicata

Sono quattro i medici che operano in provincia di Oristano sospesi dal lavoro perché non vaccinati contro il Covid. Sono una dottoressa di famiglia, un’altra impegnata in un ambulatorio di guardia medica e due specialisti impegnati nel poliambulatorio.

Dei quattro medici uno è iscritto all’Ordine dei medici di Sassari e tre a quello di Oristano. Per tutti è scattato anche il provvedimento di sospensione adottato dai rispettivi Ordini.

Oggi, intanto, primo giorno di green pass. Si segnalano diverse assenze nei posti di lavoro. Nel comparto privato come in quello pubblico.

C’è chi non avendo eseguito la vaccinazione e neppure il tampone prende tempo, in attesa anche di capire se il governo cambierà o meno le regole, contestate duramente in alcune realtà, tra queste il porto di Trieste, pressoché paralizzato.

Le assenze vengono compensate con la richiesta di straordinari al personale in servizio, specie nei presìdi pubblici come quello della sicurezza. Una situazione precaria e in costante aggiornamento, ma che certo non potrà esere gestita per troppi giorni.

-segue-