Alcuni passeggeri allo sbarco in Gallura hanno saputo che la nave che avrebbe dovuto portarli a Porto Torres sarebbe stata bloccata dalla Capitaneria per problemi tecnici.

“Una vergogna, e purtroppo non è nemmeno la prima volta che accadono questi disservizi con la Tirrenia”, racconta Giovanni Atzori, emigrato in Svizzera, “non ci hanno fatto sapere neppure il motivo del mancato arrivo della nave per Porto Torres. Quando siamo arrivati a Genova abbiamo dovuto fare la fila alla biglietteria per rifare il biglietto, una ressa indescrivibile, al caldo con temperature torride. Non ci hanno neppure chiesto scusa”.

Sono stati costretti ad andare a Olbia perché la nave che avrebbero dovuto portali a Porto Torres non è arrivata in banchina a Genova. È l’ennesimo grave disservizio della Tirrenia che ha coinvolto lo scorso mercoledì centinaia di passeggeri, sardi e turisti, diretti nell’isola.

