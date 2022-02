Paulilatino

Il provvedimento firmato stamane dal sindaco Gallus

Stretta anti-assembramenti, a Paulilatino, in occasione del carnevale. Un’ordinanza firmata dal sindaco del paese Domenico Gallus vieta sfilate in maschera, corse a cavallo, balli ed eventi musicali in locali pubblici e/o aperti al pubblico.

Il divieto, entrato in vigore alle 12 di oggi, giovedì 24 febbraio, sarà valido sino a giovedì 31 marzo.

Il provvedimento del sindaco Gallus è finalizzato a contrastare la diffusione del coronavirus, la cui presenza in Sardegna e in particolare a Paulilatino è ancora forte in questa coda di inverno.

Il centro del Guilcier rinuncia così anche quest’anno, sempre a causa del Covid-19, ai tradizionali festeggiamenti carnevaleschi.