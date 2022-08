Oristano

Per ora si prosegue in via Carducci. La direttrice Marras: “In questa fase non più di 100 inoculazioni al giorno”

Il palasport di Sa Rodia, a Oristano, non sarà sacrificato di nuovo come sede per le vaccinazioni anti-Covid. Sino a fine settembre le inoculazioni saranno effettuate in via Carducci, presso gli ambulatori di Igiene e sanità pubblica della Asl di Oristano. Per l’autunno poi verrà individuata una sede alternativa: ma niente ritorno al palazzetto, già hub vaccinale dall’aprile 2021 a fine maggio 2022.

“Quando è stata allargata la platea delle persone che possono ricevere la quarta dose del vaccino”, spiega la dottoressa Maria Valentina Marras, direttrice del servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl di Oristano, “le persone si sono precipitate in via Carducci, ma in questa fase l’afflusso è regolare e non ci sono file. Stiamo facendo non più di 100 inoculazioni al giorno. Riusciamo a gestire le richieste senza problemi”.

“Per il mese di settembre continueremo le vaccinazioni in via Carducci”, dice ancora Marras, “insieme all’amministrazione comunale di Oristano stiamo però cercando un’altra sede in vista dell’autunno, quando arriverà il nuovo vaccino. L’hub non sarà certamente il palasport, dovrebbe invece essere un locale più piccolo”.

Gli ambulatori di Igiene e sanità pubblica di via Carducci sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 18. Il centro vaccinale resterà chiuso lunedì 15 agosto, ma riaprirà già il giorno successivo.

Si può accedere liberamente al punto vaccinale di Oristano: non è richiesta la prenotazione. Chi volesse può comunque prenotare attraverso il sistema di Poste Italiane.

“Abbiamo scelto di lasciare l’accesso anche senza prenotazione per venire incontro alle esigenze delle persone più anziane”, conclude la direttrice del servizio di Igiene e sanità pubblica. “In questa fase la maggior parte degli utenti che si rivolgono al centro vaccinale non hanno la prenotazione. Ma non è un problema perché i numeri non sono alti”.