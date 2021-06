Niente più tossine nelle vongole, a Marceddì si attende la conferma

Le ultime analisi effettuate dall’Istituto zooprofilattico di Sassari confermano che nelle vongole veraci di Corru s’Ittiri, ad Arborea, non c’è più traccia di biotossine algali liposolubili. La loro presenza – rilevata oltre due settimane fa – aveva bloccato i pescatori di Marceddì, non solo per le vongole ma anche per le cozze, nelle tre zone di produzione gestite dal Consorzio. I pescatori, che operano ad Arborea, alla terza peschiera e alla Torre Vecchia di Marceddì, attendono ora la conferma delle successive tre analisi, le ultime effettuate stamane.

Se gli esiti non dovessero arrivare entro domani sono pronti a mobilitarsi per tutelare il Consorzio. Le prime analisi effettuate il 12 maggio scorso nello stagno di Corru s’Ittiri, avevano evidenziato la presenza di biotossine algali liposolubili nelle vongole. Gli esiti dei test e il conseguente stop alle attività per cozze e vongole erano stati comunicati però soltanto il 18 maggio.

Dal giorno seguente a oggi sono stati prelevati altri cinque campioni. La presenza di biotossine algali era stata confermata nel pomeriggio di martedì scorso dalle prime analisi del 19 maggio. In quel caso i campioni erano stati spediti a Cesenatico, perché il macchinario per le analisi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, a Sassari, era momentaneamente guasto.

Nel tardo pomeriggio del 1ç giugno il presidente del Consorzio, Antonio Loi, ha però ricevuto notizie confortanti da Sassari, dove – risolti i problemi tecnici – sono stati spediti gli altri campioni per le analisi, l’ultimo proprio stamattina. “Il responsabile Sebastiano Virgilio”, dice Loi, “mi ha comunicato telefonicamente che i risultati delle prime analisi da loro processate sono confortanti. Non risultano più biotossine algali. Attendiamo ora conferma dalle successive analisi, comprese quelle di oggi”.

“Mi auguro di avere gli ultimi risultati già nelle prossime ore”, spiega ancora il presidente del Consorzio cooperative riunite della pesca di Marceddì. “Abbiamo la necessità di ripartire subito. Se non arriverà il visa libera, rischiamo centinaia di migliaia di euro di danni. Ci aspettiamo l’esito entro domani, altrimenti andrò in Questura a Oristano. Siamo pronti a organizzare una manifestazione per difendere il Consorzio. Abbiamo tante famiglie da sfamare”.

Nei giorni scorsi il Comune di Terralba e l’Assessorato all’Ambiente avevano fatto eco alla protesta dei pescatori, che lamentano i tempi troppo lunghi trascorsi dai prelievi alla comunicazione dei risultati delle analisi. “Sentiamo il sostegno del Comune e dell’Assessorato”, prosegue ancora Loi, “abbiamo chiesto il loro supporto perché dobbiamo tutelare il Consorzio. Non c’è più tempo da perdere”.

Le richieste del Consorzio di Marceddì però non si fermano qui. “È inaccettabile che per colpa di un macchinario guasto si sia perso tanto tempo”, conclude il presidente Loi, “ci stiamo muovendo come Consorzio per chiedere alla Regione di finanziare l’acquisto di un altro dispositivo da mettere a disposizione dell’Istituto zooprofilattico di Sassari”.

Giovedì, 3 giugno 2021

