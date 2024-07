Niente pale eoliche nelle zone della Sardegna a rischio incendi

Il deputato sardo del Movimento 5 Stelle, Emiliano Fenu, ha avanzato una proposta di legge che mira a vietare l’installazione di pale eoliche nelle zone della Sardegna ad alto rischio incendi. Fenu ha espresso la speranza che il Governo e la maggioranza procedano rapidamente all’esame della proposta e, successivamente, accettino l’emendamento correlato nel primo provvedimento utile. Il parlamentare ha sottolineato che, anche recentemente, la Sardegna ha vissuto una giornata particolarmente critica a causa degli incendi, con ampie porzioni di territorio distrutte, aziende agricole devastate, persone evacuate e attività commerciali ridotte in cenere. Dal 1° gennaio al 22 luglio di quest’anno, gli incendi in Sardegna sono stati ben 1.135. Inoltre, ha fatto notare come i vigili del fuoco siano stati gravemente colpiti, affrontando enormi sacrifici e rischi per la propria vita. L’intervento degli aerei antincendio è considerato cruciale nella lotta contro le fiamme. Tuttavia, si teme che la presenza degli aerogeneratori possa complicare ulteriormente la situazione. Gli aerogeneratori non solo ostacolano l’accesso dei mezzi di soccorso,

