Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

A Oristano città, stando alle previsioni di 3BMeteo, domani il termometro non scenderà sotto i 13° e non andrà oltre i 19°. Il giorno di Natale la minima dovrebbe scendere a 10°, con la massima a 20°. Lunedì 26 dicembre, invece, minima di 10° e massima di 21°.

Qualche nuvola anche per Santo Stefano, lunedì 26 dicembre. Le massime tenderanno ancora a un lieve aumento, ma per il giorno seguente è attesa una diminuzione dei valori.

Per domenica 25 dicembre è prevista una diminuzione delle temperature minime, con le massime però in leggero aumento. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

In Sardegna la giornata della vigilia – domani, sabato 24 dicembre – sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso per la presenza di nubi alte. L’Arpas segnala addensamenti più consistenti nelle ore più fredde del giorno, con possibili foschie. Domani sera è prevista un’attenuazione della copertura. I venti saranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali in attenuazione nella seconda parte della giornata. Locali rinforzi, sino a forti, sono attesi da ovest sulle coste nord-orientali sino al pomeriggio. I mari saranno mossi o localmente molto mossi, con moto ondoso in attenuazione.

Temperature fino a 10 gradi sopra la media stagionale, specie in alta quota, a Natale e a Santo Stefano. È quanto emerge dagli aggiornamenti diffusi dal Centro Meteo Italiano. Addirittura a Oristano il termometro potrà superare i 20 gradi. Questo perché il clima – come evidenziato dal portale IlMeteo.it – continua a essere condizionato da venti caldi provenienti dall’Africa.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail