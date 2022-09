Oristano

La protesta del segretario provinciale Peppino Canu

“Ancora una volta sono state disattese le aspettative dei medici di medicina generale: nella mensilità di settembre non sono stati inclusi i pagamenti delle vaccinazioni Covid 2021-2022 e delle vaccinazioni antinfluenzali della campagna vaccinale 2021-2022”. Sono le parole del segretario provinciale della Fimmg, Peppino Canu, che annuncia l’intenzione di ricorrere alle vie legali e invita i camici bianchi iscritti alla Federazione Italiana Medici di Medicina generale a non partecipare alla campagna vaccinale anti-Covid e a quella antinfluenzale.

“I medici di famiglia della Asl 5”, si legge in una nota firmata da Canu, “sono stati da sempre tra i protagonisti delle campagne vaccinali regionali e questo ruolo vorrebbero ancora svolgere. Nella scorsa campagna vaccinale, sia antinfluenzale che anti-Covid, sono stati in grado di arrivare a numeri importanti nella immunizzazione dei cittadini a rischio”.

“Tuttavia, nonostante gli accordi regionali firmati e le assicurazioni ricevute nelle riunioni degli ultimi mesi, e infine nel comitato aziendale di metà settembre”, prosegue ancora il segretario provinciale della Fimmg, “si è constatato con amarezza che ancora una volta sono state disattese le aspettative”.

Per questa ragione la Federazione Italiana Medici di Medicina generale ha annunciato la linea dura: “Con grande rammarico, nostro malgrado, siamo costretti a ricorrere alle vie legali per vederci riconosciuti i diritti dovuti. A partire da oggi”, annuncia Canu, “i medici iscritti alla Fimmg non prenderanno parte a nessuna attività aziendale mirata a implementare la campagna vaccinale anti Sars-Cov-2 e a nessuna collaborazione attiva nella campagna vaccinale antinfluenzale 2022-2023, se non saranno riconosciute immediatamente le spettanze economiche già maturate in base agli accordi regionali in vigore”.