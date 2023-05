Niente guardie mediche dall’Asl, sedie vuote al congresso di medicina dello sport: è polemica

Cabras

Gli organizzatori contestano

Molte sedie vuote e formazione negata ai circa 90 medici di famiglia della Asl di Oristano, che non hanno potuto partecipare al Congresso di Medicina dello Sport, promosso dall’Associazione Medico Sportiva di Oristano e fissato per oggi e domani nella Sala Polivalente di Cabras.

“Alla base del grave inconveniente c’è una dimenticanza degli uffici della Asl, che non hanno provveduto a assicurare il servizio di guardia medica, necessario per consentire ai medici di famiglia la partecipazione all’ appuntamento di oggi”, spiega Antonello Trincas medico dello Sport e Presidente dell’Associazione che da 14 anni promuove l’evento, destinato a tutti i medici e accreditato per l’ottenimento di ben 15 crediti per la formazione obbligatoria del professionisti.

Un appuntamento che ogni anno vede la partecipazione di oltre 120 professionisti.

Trincas non nasconde l’amarezza per il grave inconveniente, che ha di fatto vanificato il lavoro e l’impegno dell’associazione e ha privato i medici di una attesa occasione di formazione e confronto.

“Una dimenticanza gravissima – afferma ancora Trincas – considerato che abbiamo comunicato le date e gli orari del nostro congresso con una nota regolarmente registrata al protocollo della Asl il primo febbraio scorso, con cui chiedevamo appunto l’attivazione della guardia medica per tutto il pomeriggio di oggi e per due ore domani, come è consuetudine in occasione di iniziative di formazione”.

La Direzione dell’Azienda Sanitaria, subito interessata nella mattinata di oggi, secondo quanto riferito dagli organizzatori, avrebbe ammesso la svista e si sarebbe impegnata a correre ai ripari, con l’attivazione del servizio di guardia medica per domani, ma Trincas afferma di voler ugualmente valutare la possibilità di promuovere un’azione legale nei confronti della Asl.