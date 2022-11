Tramatza

Bocciate le due pratiche che chiedevano quasi 900mila euro in totale

La provincia di Oristano rischia di perdere due appuntamenti iridati di motociclismo. L’Assessorato regionale al Turismo ha infatti respinto le richieste di contributo per le società sportive che a maggio e giugno di quest’anno avevano organizzato gli eventi di Riola Sardo e a Tramatza.

La bocciatura della pratica presentata dal Motoclub Pro Sport (293.316 euro) per il Campionato del Mondo Supermoto – Gran Premio della Sardegna a Tramatza ha una doppia motivazione: il contribuito richiesto era superiore alla somma massima erogabile dall’Assessorato per quella manifestazione e il piano finanziario presentato non prevedeva il pareggio.

Nel caso del Moto Club MX Pro, che aveva chiesto 583.943 euro per l’organizzazione del Campionato Mondiale Motocross – Gran Premio della Sardegna a Riola, il contributo economico richiesto superava il massimo erogabile, in seguito alla riduzione delle categorie di spese ammissibili.

Le due società hanno annunciato il ricorso al TAR. “Davanti a vicende come questa, unico caso nel mondo ed in Europa”, dice Fulvio Maiorca, presidente del Motoclub di Riola, “è evidente che gli organizzatori si ritireranno già dal prossimo anno. Noi abbiamo speso importanti risorse per effettuare i lavori nell’impianto e loro per organizzare la manifestazione valevole anche quale Gran Premio della Sardegna. Rischiamo di perdere l’appuntamento mondiale”.