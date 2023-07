Niente alcol la notte al Poetto e all'aperto a Quartu: brindisi ko sino al 31 ottobre

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena ha emanato le direttive per trascorrere un’estate di divertimento in sicurezza, dal centro urbano al litorale, senza incorrere nel rischio di eccessi. Il Sindaco Graziano Milia ha infatti firmato un’ordinanza che limita la vendita di bevande in vetro e lattine nelle ore serali e in particolari contesti e luoghi, come le aree all’aperto in prossimità di manifestazioni pubbliche di intrattenimento o in prossimità delle aree demaniali e retrodemaniali e più in generale lungo tutta la fascia costiera, dal confine col territorio di Cagliari fino a Maracalagonis.

L’ordinanza viene emanata subito dopo il varo del ricco calendario di spettacoli e di intrattenimento dell’estate quartese 2023 , potenziale fonte di richiamo per il grande pubblico e mira a salvaguardare l’ordine e l’incolumità pubblica nonché a scongiurare l’abbandono di lattine e bottiglie in particolare nel territorio costiero, in passato causa di ferimenti accidentali dovuti alla rottura dei recipienti abbandonati.

Più in dettaglio, l’ordinanza dispone il divieto di vendita di bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, nelle seguenti due circostanze di luogo e di tempo:

1. dalle ore 21.00 del giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione alle ore 06.00 del giorno successivo, nel periodo compreso dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 31 Ottobre 2023, in tutte le aree all’aperto in cui si svolgono manifestazioni pubbliche con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro trecento metri oltre il perimetro in cui si svolge ciascuna manifestazione;

2. dalle ore 21.00 alle ore 06:00 dei giorni feriali, festivi e prefestivi nel periodo compreso dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 31 Ottobre 2023, in tutte le aree demaniali, retrodemaniali, lungo la viabilità e nelle relative pertinenze dell’intero territorio costiero, a partire dal confine con il comune di Cagliari sino a quello con il comune di Maracalagonis. Le attività di somministrazione di bevande in qualsiasi forma, con l’utilizzo di bottiglie, recipienti di vetro e/o lattine e le conseguenti consumazioni da parte dei clienti sono consentite esclusivamente all’interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza delle stesse attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, con obbligo a carico dell’esercente al termine della consumazione, di attivarsi per smaltire le bottiglie di vetro e le lattine. Nei restanti casi, la vendita per asporto negli esercizi di somministrazione è consentita unicamente in bicchieri di carta o di plastica, con obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dagli stessi contenitori.

Al di fuori delle suddette ipotesi, è vietato a chiunque: – introdurre e consumare alcolici, anche già in proprio possesso; – introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso. È fatto obbligo a tutti gli esercenti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza.