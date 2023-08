Nicola, vittima di un'adozione irresponsabile: ha rischiato l'eutanasia, ma ora è salvo

NICOLA, VITTIMA DI UN’ ADOZIONE IRRESPONSABILE HA RISCHIATO L’ EUTANASIA. ADESSO È IN SALVO, MA UNA VOLTA CURATO CERCA UNA CASA PIENA D’ AMORE.

Recuperato in condizioni drammatiche nell’ hinterland di Cagliari, il povero Nicola ha rischiato di essere addormentato per un ipotetico tumore, non diagnosticato da una visita specialistica ma per riferito dire a un veterinario sulle sue condizioni.

Nicola ha un padrone, ma è come se non l’ avesse, abbandonato a sé stesso girovagava per la strada con un grave problema alla bocca e mandibola, sta perdendo tutti i denti.

Il buon cuore di una volontaria lo ha salvato dall’ eutanasia, attualmente è in stallo e domani verrà visitato per impostare la terapia mirata.

Se risorgera’ dalle sue ceneri, si cercherà una vera adozione responsabile, perché Nicola merita di far parte della famiglia.

È dolcissimo e merita un riscatto dalla vita e da un’ adozione irresponsabile.

Seguite la sua storia nella pagina fb e Instagram di radio zampetta sarda.

Tutte le info alla redazione al

348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp, riferimento Nicola.

Sono ben accetti qualsiasi tipo di aiuto.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

