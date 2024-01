Nicola Riva interviene con un messaggio toccante, in lacrime, durante il funerale del padre, nella basilica di Bonaria. Poco più di quattro minuti, utilizzati per ringraziare “tutti. Grazie alle persone che hanno partecipato alla camera ardente e che sono state in coda, al freddo, fino alle 11. C’erano bimbi, anziani e gente che non lo aveva mai conosciuto. Tutti di ci hanno detto che è stato un grande uomo e un grande calciatore”. Riva parla a nome suo, del fratello Mauro e dei nipoti di “Rombo di Tuono”, riuscendo nonostante la commozione a mantenere la voce ferma: “Papà lunedì se n’è andato come voleva lui”, con riferimento al ricovero al Brotzu e alle scelte cliniche e mediche fatte. “Ha ricevuto il collare d’oro del Coni e ha deciso, da quel momento, di stare in casa, non uscendo più. Ce lo siamo potuti godere noi figli, negli ultimi anni, i nipoti e i parenti. Tanti ci dicevano che non lo vedevano più in giro, per le strade o nell’unico ristorante dove andava. Era abitudinario, papà, frequentava gli stessi posti”.

“Ora spero che, in cielo, possa rivedere chi ha amato di più, la sua mamma”.