Nicola Medda, ex studente dell’ Alberghiero e marinaio, 25 anni, di Sant’Antioco, e Federico Pinna, operaio 24enne di San Sperate. Sono loro le vittime del terribile schianto avvenuto sulla Provinciale 2 tra Carbonia e Villamassargia. Fatale un salto di corsia, un’invasione fatta per cause da accertare da Pinna, al volante di una Renault Clio. L’impatto con la Fiat Idea di Medda è stato terribile, l’auto è volata fuori strada.

Inutili i soccorsi. Choc a Sant’Antioco e San Sperate.