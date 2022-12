Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Assieme a Nico Rosberg, campione del mondo di Formula 1 nel 2016, sono arrivati a Sennariolo anche la pilota di RXR, Mikaela Alin-Kottulinsky e il professor Peter Wadhams, emerito dell’Università di Cambridge che fa parte del comitato scientifico di Extreme E e oggi ha tenuto una lezione per i bimbi di due classi seconde della scuola primaria “Giovanni Lilliu” di Cagliari, in trasferta nel Montiferru grazie al Rotary Club Cagliari. I 32 bambini hanno preso parte anche alle attività di ristoro del suolo e piantumazione degli alberi.

Altri 1.000 andranno messi a dimora, invece, in territorio di Teulada, comune che ha ospitato la manifestazione motoristica Island X Prix, che si è svolta all’interno dell’area addestrativa dell’Esercito. In Sardegna Extreme E continua a seguire anche i progetti relativi agli ulivi secolari danneggiati dai fuochi e ai sensori antincendio installati lo scorso luglio con la partnership di Vodafone Business.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Allianz, LifeTerra e Medsea Foundation, è inserita nell’ambito dei diversi progetti Legacy condotti da Extreme E in Sardegna, territorio dove ha fatto tappa in entrambe le stagioni della propria storia, e della campagna RXR’s Driven By Purpose. L’obiettivo è di ristorare un’area di quattro ettari, in cui verranno piantati 4.000 tra arbusti e alberi che riporteranno la vegetazione originaria e altre varianti che possano accelerare la ripresa e garantire un ecosistema più bilanciato e capace di fronteggiare le difficoltà causate dai cambiamenti climatici.

La collaborazione tra la serie riservata ai Suv elettrici riconosciuta dalla Fia e il Rosberg X Racing è una diretta conseguenza del Noem Island X Prix, doppio round del Campionato 2022 co-organizzato dall’Automobile Club d’Italia, con la partnership della Regione Sardegna, che è stato disputato a Teulada lo scorso luglio ed è stato l’unica tappa di Extreme E in Italia e in Europa.

Extreme E e il Rosberg X Racing sono sbarcati a Sennariolo con l’ex pilota automobilistico Nico Rosberg per dare il via alle operazioni di ripristino di un’area danneggiata dai violenti incendi che, nell’estate 2021, avevano devastato un totale 20mila ettari.

Fonte: Link Oristano

