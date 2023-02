Neve e ghiaccio sulla Sardegna da mezzanotte: "Massima prudenza negli spostamenti"

Avviso della Protezione civile valevole dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 8, e sino a mezzogiorno di venerdì 10 febbraio. Condimeteo avverse per neve e ghiaccio sulla Sardegna.

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 8, e sino a mezzogiorno di venerdì 10 febbraio 2023, la Sardegna sarà interessata da precipitazioni da isolate a sparse, con cumulati locali moderati sul settore orientale. Le precipitazioni saranno anche di tipo nevoso, con quota neve intorno a 500 metri sui settori orientali. Sul resto del territorio isolano, le nevicate sono attese da quota 600 a 700 metri. Probabile la formazione di ghiaccio sul manto stradale dovuta sia alla precipitazione nevosa, che all‘irraggiamento notturno.

Pertanto, è raccomandata massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’Avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell’ordinanza.

Fonte: Casteddu on line