Oristano

L’Asl punta a rilanciare il servizio

Il Servizio di Neurologia dell’ospedale San Martino di Oristano si rafforza. Grazie all’arrivo di tre nuovi medici, che si aggiungono allo specialista già presente, il servizio è stato implementato e oggi sono diverse le prestazioni garantite ai pazienti con patologie neurologiche.

Negli ambulatori del Servizio, che ha sede al terzo piano del San Martino, possono essere trattati i soggetti che soffrono di malattie come l’epilessia, la miastenia, il Parkinson. Qui vengono effettuate sia le visite ambulatoriali per epilessia e disturbi del movimento, sia gli accertamenti presso i laboratori di Neurosonologia ed Elettroencefalografia. Le prestazioni sono prenotabili tramite Cup (Centro unico di prenotazione) su prescrizione del medico curante.

A breve diverrà operativa anche la sezione di Neurofisiologia Clinica sia nella sua componente ambulatoriale, dove saranno esaminate le neuropatie periferiche e la miastenia gravis, che strumentale, con esami sulla velocità di conduzione e l’elettromiografia.

Le prestazioni dedicate ai pazienti non ricoverati si sommano alle consulenze e agli esami effettuati per il Pronto Soccorso e per i degenti dei diversi reparti ospedalieri in regime di urgenza e di elezione.

«Siamo nella fase embrionale di un progetto di riorganizzazione della Neurologia – è il commento della Direzione aziendale ASL Oristano – un progetto che si avvarrà delle competenze di professionisti, alcuni dei quali con una lunga esperienza maturata nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, in grado di offrire specifici contributi in aree strategiche quali le patologie del sistema nervoso periferico, la malattia di Parkinson, i disturbi del movimento, le patologie vascolari. Con la possibile ulteriore implementazione dell’organico e la riorganizzazione degli spazi, l’offerta potrà essere progressivamente e gradualmente ampliata ai pazienti affetti da altre patologie attualmente non trattate sul territorio».

Lunedì, 11 luglio 2022