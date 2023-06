Nessuno ha aiutato Lorenzo, pestato al Poetto: denunciate due ragazze, in tanti mangiavano panini e guardavano

Mangiavano panini comprati dal caddozzone là vicino, guardavano, commentavano e qualcuno filmava pure con lo smartphone. Ma nessuno dei presenti ha mosso un dito per aiutare Lorenzo Porru, di Quartu, pestato nella notte nella zona del Lido al Poetto di Cagliari, aggredito brutalmente con calci, pugni e cinghiate e ridotto in fin di vita. Lui è in coma, intubato al Brotzu di Cagliari, e lotta fra la vita e la morte. Francesco Carta e Nicola Loddo, 31 e 22 anni, accusati di tentato omicidio aggravato, sono rinchiusi in carcere a Uta. Le fidanzate dei due, Maria Dolores Ibba, 19 anni, e Martina Trudu, 22, sono state denunciate per omissione di soccorso.

Gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Rita Carniello, stanno ora cercando qualche testimone che possa essere utile alle indagini, soprattutto a capire come sia iniziata la lite e perché è degenerata. Raccapriccianti i dettagli, come quello delle cinghiate brutalmente sferrate sulla faccia di Porru quando era già incosciente sull’asfalto.