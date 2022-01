Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nonostante le perplessità e i dubbi espressi da sindacati e presidi, riferisce l’Agi, la linea del governo non sembra cambiare. In queste ore una serie di incontri a livello di esecutivo serve per cercare una sintesi in vista del Consiglio dei ministri convocato per domani.

Secondo quanto si apprende, gli studenti dovranno tornare in classe, come già previsto, tra il 7 e il 10 gennaio.

Non sarà posticipato il rientro in presenza a scuola, nonostante l’aumentare dei contagi da coronavirus. Lo riferisce l’Agenzia Giornalistica Italia.

Fonte: Link Oristano

