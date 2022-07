Nessun abuso d'ufficio, assolto ex sindaco di Sorso Morghen - Sardegna

Il Tribunale di Sassari ha assolto oggi dall'accusa di abuso d'ufficio l'ex sindaco di Sorso, Giuseppe Morghen, l'ex assessore alle Politiche sociali, Angelo Agostino Spanu, l'ex dirigente comunale Pietro Nurra, e gli ex responsabili dei Servizi sociali del Comune di Sorso, Bonaria Mameli e Walter Enzo Marchetiello.

Dopo la corposa produzione della difesa, rappresentata dagli avvocati Nicola Lucchi, Dario Annunziato, Umberto Carboni, Sergio Porcu e Gabriele Satta, era stato lo stesso pm Mario Leo a chiedere l'assoluzione dei cinque imputati, evocando in parte il proscioglimento per prescrizione e in parte l'assoluzione nel merito.

I cinque erano accusati di abuso d'ufficio nella gestione delle graduatorie per i lavori di pubblica utilità riservati alle persone che si trovano in condizione di povertà estrema.

Reato che avrebbero compiuto dal 2013 al 2016.

L'inchiesta era partita in seguito a un esposto di un consigliere comunale di Sorso, Michele Cossu, che aveva segnalato presunte irregolarità e favoritismi. Accuse finite nel nulla, con la sentenza di assoluzione emessa nel primo pomeriggio di oggi dal Tribunale di Sassari.

Fonte: Ansa Sardegna