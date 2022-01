Il piccolo è stato trasportato dal policlinico di Monserrato all'ospedale Bambin Gesù di Roma

CAGLIARI. Sta meglio il bimbo di 20 giorni, positivo al Covid, trasferito sabato 8 gennaio con un volo dell'Aeronautica militare dal Policlinico di Monserrato all'ospedale Bambin Gesù di Roma per delle ustioni agli arti inferiori e al bacino. «Il piccolo è in condizioni generali discrete - fanno sapere dall'ospedale della capitale - È ricoverato nelle degenze protette per la positività al Sars-Cov-2 e sta portando avanti regolarmente il percorso terapeutico previsto». Nel frattempo prosegue l'indagine interna avviata dall'Aou di Cagliari per stabilire cosa è accaduto nel reparto di terapia intensiva neonatale, dove il piccolo era ricoverato. L'incidente che ha provocato le ustioni sarebbe avvenuto durante le procedure di assistenza, pare pochi istanti prima del bagnetto. La direzione sanitaria ha chiesto una dettagliata relazione al direttore della struttura, attesa in questi giorni. (Ansa).

Fonte: La Nuova Sardegna

