Un volo d’urgenza dell’Aeronautica militare è stato attivato per un neonato, ricoverato nel reparto di Patologia neonatale del policlinico di Monserrato. Il piccolo è stato trasportato a Roma, a bordo di un Falcon, e affidato ai medici dell’ospedale del Bambin Gesù. La procedura è stata attivata dagli stessi medici del polo monserratino e il neonato, a bordo di una delle ambulanze della Cagliari Emergenza, ha raggiunto in pochi minuti e in totale sicurezza la pista dell’aeroporto di Elmas.