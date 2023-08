Neonato abbandonato in un cassonetto, ritrovato grazie a una passante e i suoi cani

La storia triste di un abbandono che vede un lieto fine grazie a dei cani e alla loro padrona. Un neonato è stato ritrovato questa mattina in una busta avvolto in una coperta con accanto un peluche in un cassonetto dei rifiuti, nel centro di Taranto , con ancora il cordone ombelicale attaccato. A dare l’allarme una passante che portava a passeggio i suoi cani. La donna, che per fortuna si è accorta del piccolo sentendo i vagiti provenire dal cassonetto, ha chiamato subito il 118, che ha portato il bimbo all’ospedale Santissima Annunziata. Il piccolo, in ottime condizioni, stando a quanto verificato dai medici,era nato da un paio d’ore circa perché la parte dell’attaccatura del cordone ombelicale era ancora fresca. L’azienda ospedaliera ha fatto sapere che si augura che la mamma possa “farsi sentire presto”, anche per verificare il suo stato di salute. Le forze dell’ordine stanno controllando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per trovare delle tracce della madre del bimbo.