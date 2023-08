Neonata muore a soli 18 giorni per un malore improvviso

Una tragedia improvvisa con una vittima piccolissima. A Bacoli, vicino Pozzuoli. una bimba di soli 18 giorni è morta questa mattina in Ospedale dopo un malore della notte scorsa.

Secondo quanto riportato da Fanpage, sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte delle forze dell’ordine per capire i dettagli dell’accaduto, ma si escludono maltrattamenti o altre ipotesi di violenza sulla neonata. I sanitari sono intervenuti subito per prestare soccorso alla piccola ma purtroppo tutto è stato inutile e la bimba è deceduta poco dopo essere arrivata in ospedale verso le 8 di questa mattina.