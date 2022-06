Neonata di 5 giorni muore in casa, indagati la madre e i familiari - Sardegna

La madre e i suoi familiari sono indagati per la morte di una neonata di 5 giorni, deceduta di malnutrizione o inedia dopo un parto avvenuto in casa a Burgos,un piccolo comune di circa 870 abitanti in provincia di Sassari.

Il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha iscritto nel registro degli indagati la madre 28enne della piccola e i suoi familiari, i genitori e la sorella, presenti nell'abitazione dove è stato rinvenuto il cadavere della bimba. L'ipotesi di reato al momento è abbandono di incapace.

Tutti gli indagati saranno convocati formalmente dal pm nei prossimi giorni. Lunedì invece la Procura conferirà l'incarico al medico legale di Cagliari Alberto Chighine per l'autopsia. L'esame verrà effettuato nell'istituto di patologia forense dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stata trasferita la salma. I risultati dell'autopsia saranno determinanti per stabilire l'esatta causa della morte della piccola e serviranno agli inquirenti per valutare l'eventuale aggravamento delle ipotesi di reato.

Il cadavere della piccola, che era stata partorita in casa, è stato rinvenuto dai carabinieri di Bono, guidati dal capitano Davide Masina, nel pomeriggio di venerdì. I militari sono arrivati nel'abitazione insieme al 118 dopo che la famiglia della giovane aveva richiesto l'intervento dei soccorsi. Dagli elementi raccolti dagli inquirenti, non risultano segni esteriori evidenti di percosse sulla mamma, ma questa pista non viene comunque esclusa a priori. Le indagini continuano però a concentrarsi sull'ipotesi iniziale, cioè che la neonata sia morta di malnutrizione o inedia.

Fonte: Ansa Sardegna