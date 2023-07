Nello sport come nella vita, in marcia fino al traguardo: un diploma, nonostante la disprassia

Santa Giusta

La bella storia dello studente di Santa Giusta Andrea Coppini, una speranza per tanti giovani

Una nuova marcia portata fino al traguardo, ma questa volta non riguarda lo sport che pratica con passione. Andrea Coppini, giovane marciatore di Santa Giusta, a 23 anni si è diplomato in meccanica all’istituto “Italo Baglione” di Sora, in provincia di Frosinone.

Un percorso coronato dal successo e sostenuto con la tenacia e la caparbietà di chi affronta la vita con una compagna scomoda: la disprassia, una condizione cronica che causa difficoltà nei movimenti e nella coordinazione. “Ti impedisce di mettere in sequenza le azioni: sembra una sciocchezza, ma complica le azioni quotidiane”, spiega la mamma, Cristiana Farina.

“Andrea ha affrontato l’esame con un’esposizione di un’ora, nella quale ha affrontato sei argomenti in successione”, racconta ancora con giustificato orgoglio la mamma, alla quale era stato detto che il suo bambino appena nato “non avrebbe mai camminato, né parlato”.

E invece quel neonato per il quale sembrava impossibile una vita normale è diventato un ragazzo con mille interessi e opportunità. Per prendere il diploma si è rivolto fuori dall’Isola: “Ha fatto un anno da privatista, seguendo le lezioni in Dad prima, e poi facendo avanti e indietro”, racconta la mamma. “È stato molto pesante”.

Ma ora Andrea Coppini ha raggiunto un altro traguardo: “Ha scelto meccanica perché è appassionato di motori e auto d’epoca. Non si perde un raduno”, racconta la signora Farina, che asseconda l’interesse del figlio. “Andrea ha anche la patente, ma non può guidare da solo”.

Attualmente il neo-diplomato svolge il servizio civile all’Antiquarium Arborense di Oristano, dove – dice la mamma – “ha trovato un bellissimo ambiente. Guida anche piccoli gruppi di visitatori e piano piano aggiunge nuove competenze”.

“La nostra storia dice che, se si trova il metodo giusto, si può tutto. Certo, non è semplice, ma alla fine la soddisfazione è doppia”, conclude mamma Cristiana, mentre svela il nuovo sogno di Andrea: “Vorrebbe diventare educatore e mettere a disposizione di altri bambini e giovani ciò che ha imparato con la propria esperienza tra medici ed educatori”. Una nuova marcia di Andrea Coppini è appena cominciata.

Sabato, 15 luglio 2023