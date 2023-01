Cagliari

Sequestrata anche attrezzatura per il confezionamento degli stupefacenti

In uno scantinato aveva nascosto 9,5 chilogrammi di marijuana e 3,2 chilogrammi di hashish. Un quarantatreenne di Quartu Sant’Elena – con precedenti alle spalle – è stato così arrestato. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni cittadini.

I militari, dopo averlo osservato da lontano con i binocoli, lo hanno fermato ieri a Cagliari, in via San Tommaso d’Aquino.

Subito è quindi scattata la perquisizione dello scantinato, dove oltre a marijuana e hashish sono stati sequestrati vario materiale per il confezionamento in dosi della droga, una macchina per sottovuoto, una bilancia e diverse buste per le spedizioni.

Nell’abitazione dell’uomo, inoltre, sono stati trovati 350 euro in in banconote di piccolo taglio e un’altra macchina per sottovuoto.

Ieri per il quarantatreenne si sono aperte le porte del carcere di Uta. Deve rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Su richiesta del pubblico ministero, oggi all’uomo sono stati però concessi i domiciliari.

