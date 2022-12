“Nelle vie dello shopping a Cagliari parcheggi riservati ai clienti dei negozi e vietati ai residenti”

Isole commerciali dove in determinate strade i residenti non possono parcheggiare. Con gli stalli riservati ai clienti dei negozi. La discussione è ripartita oggi in commissione Attività produttive, in occasione dell’audizione di Proto Tilocca, dirigente di Parkar, la società che gestisce gli stalli per le auto in città.

In discussione le modifiche al “Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di ristoro all’aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali”, e cioè la possibilità per bar, locali e ristoranti di posizione tavolini e sedie sui parcheggi per la somministrazione all’aperto. Nella convenzione tra Il Comune e Parkar esiste il divieto di subconcessione “ma basterà una semplice comunicazione dell’amministrazione”, spiega Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive.

.

Tilocca si è poi concentrato sulla politica dei parcheggi in città: “Serve un numero maggiore di parcheggi in struttura a Cagliari, adeguato agli standard europei”, ha ammesso il dirigente, “ne servono almeno il doppio di quelli attuali e devono essere utilizzati con una politica della sosta ad hoc, per liberare le strade e restituire spazi alla pedonalità. Servono poi”, ha aggiunto, “isole commerciali nelle zone ad alta densità commerciale per garantire una rotazione effettiva, riservando un certo numero di stalli esclusivamente a chi fa una sosta brevissima”.

“Io lo dico da anni”, ha sottolineato Mannino, “serve un lavoro certosino sulle diverse esigenze di residenti e commercianti”.