Le mostre a cielo aperto saranno permanenti, così come è avvenuto per tutte le edizioni a partire dal 2019. La mappa è scaricabile dal sito BìFotoFest .

Grande partecipazione già nella serata inaugurale lungo le vie del paese, per la visita guidata dai curatori Stefano Pia e Vittorio Cannas, in compagnia di alcuni degli autori dei progetti fotografici esposti.

Undici mostre a cielo aperto, da scoprire con una passeggiata lungo le strade di Mogoro. Ecco la dodicesima edizione del BìFoto Fest, il festival annuale dedicato alla fotografia in Sardegna: è stata inagurata ieri con un incontro in piazza Sant’Antioco che ha riunito finalmente il pubblico e i fotografi, dopo due edizioni segnate dalla pandemia.

L'incontro in piazza per l'apertura del festival - Foto Manuela Vacca

Da una foto all'altra, lungo le strade di Mogoro - Foto Manuela Vacca

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/30/nelle-strade-di-mogoro-le-immagini-del-dodicesimo-bifoto-fest/

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail