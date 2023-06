Nelle spiagge del Sinis da questo fine settimana parcheggi a pagamento

Cabras

Ufficio abbonamenti aperto tutti i giorni a Cabras

Ieri è partito il servizio di sosta a pagamento nelle spiagge del Sinis; questo sarà il primo weekend con il servizio attivo a San Giovanni di Sinis, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi.

Le tariffe sono quelle dell’anno scorso, con la stessa diversificazione tra la tariffa oraria giornaliera e quella notturna, che lascerà comunque libera la sosta dalle 20 all’una del mattino, così da incentivare la permanenza nelle località di mare nella fascia serale, a beneficio delle attività di somministrazione di cibo e bevande.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, invece, da lunedì 12 giugno è aperto per quindici giorni l’ufficio nel centro polivalente di via Tharros, a Cabras: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, il mercoledì nel pomeriggio, dalle 15 alle 20. Apertura anche per due domeniche (18 e 25 giugno), solo al mattino dalle 9 alle 1

Quest’anno gli abbonati riceveranno delle vetrofanie munite di QrCode, da applicare sul cruscotto dell’automobile.

L’abbonamento potrà essere acquistato anche online, tramite il portale per la mobilità “Muvin Cabras” , che oltre a tutte le informazioni sulle aree di sosta e le tariffe, contiene le mappe dei punti in cui trovare i servizi igienici, le spiagge aperte ai cani, i defibrillatori.

Già da ieri, del ticket sosta giornaliero può essere acquistato anche con l’applicazione PrestoPark.

Sabato, 17 giugno 2023