“L’età”, ha detto ancora Greco, “è tra i 14 e 17 anni. Questo fenomeno colpisce soprattutto le ragazze, ma sono in crescita anche i piccoli, nella fascia tra i 10 e i 13 anni. Sono un po’ tutti i social a essere utilizzati. E i gruppi che possono sembrare i più innocui, come quelli WhatsApp creati nelle classi, vengono utilizzati spesso per prendere di mira i compagni. Proseguiremo anche quest’anno a promuovere lezioni e corsi nelle scuole per informare i ragazzi dei rischi che si corrono oggi, non solo nella rete, ma anche attraverso i social”.

Sono stati anche resi noti i possibili rimedi dopo gli attacchi di cyberbullismo: vengono promosse attività di formazione rivolte ai docenti e agli studenti, con il coinvolgimento anche dei genitori. Rimane fondamentale per Eurispes l’importanza di promuovere maggiormente le attività in classe, dove il fenomeno ha la sua origine.

Come evidenzia ancora l’indagine, il più diffuso tra gli attacchi dei cyberbulli è il sexting, con messaggi e immagini sessualmente espliciti. Ancora, le battaglie verbali on line (flaming), le molestie (harassement), la denigrazione e la sostituzione di persona.

Dall’indagine emerge drammaticamente che le vittime prese di mira si sono sentite isolate e sole, perdendo a volte anche la propria autostima. Vivono costantemente in ansia, marinano la scuola e alcune cadono anche in gravi stati di depressione.

Francesco Greco

Fonte: Link Oristano

