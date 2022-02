“Nelle scuole sarde gli alunni non vaccinati allontanati per 5 giorni, un’altra discriminazione del Governo”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Primi casi di contagi nelle scuole sarde da quando ci sono le nuove regole del Governo e primi studenti, non vaccinati, costretti a fare cinque giorni di didattica a distanza. La denuncia arriva dai Cobas della Sardegna, con il suo rappresentante regionale Nicola Giua: “Dopo la diffida inviata ieri a tutti i dirigenti scolastici delle scuole sarde abbiamo avuto notizia che anche in Sardegna sono già iniziati gli allontanamenti dalla scuola, per almeno 5 giorni, di alunni non vaccinati delle scuole superiori, medie ed elementari per le classi in quarantena.I vaccinati rimangono in classe e i non vaccinati stanno a casa”, afferma Giua.“Tutto ciò è stato vergognosamente deciso con gli ultimi decreti Legge del Governo italiano quale fulgido esempio di ciò che non dovrebbe essere consentito nella scuola pubblica. Il tutto è stato previsto dal ‘Governo dei migliori’ senza che esista alcun obbligo vaccinale ma appare soltanto una misura gravemente discriminante che tende a convincere i genitori a vaccinare i propri figli, già ampiamente discriminati per il divieto di svolgere tante altre attività sociali, sportive e culturali. Ricordiamo che la scuola è, e dovrebbe rimanere, un luogo aperto, inclusivo, accogliente e nel quale i nostri ragazzi e bambini dovrebbero continuare a frequentare con fiducia e serenità, già gravemente intaccata dagli ultimi due anni di restrizioni”.