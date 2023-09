Nelle scuole di Cabras da lunedì prossimo torna il servizio mensa. Si prenota online

Cabras

Ogni giorno verranno preparati 200 pasti. Ecco le novità

Lunedì 2 ottobre prende avvio il servizio mensa a chilometro zero per gli studenti della scuola dell’infanzia di Cabras, che quest’anno ospita anche i bambini dell’infanzia di Solanas, e per quelli della primaria di via Cesare Battisti, a Cabras. Sono circa 200 i pasti che quotidianamente verranno preparati per essere somministrati agli alunni.

La mensa prevede la cottura nella sede di via De Gasperi e il trasporto del cibo nelle sale refettorio dei vari plessi: un sistema veloce che garantisce qualità e cibi caldi per i bambini. Dallo scorso anno la gestione delle prenotazioni e dei pagamenti da parte delle famiglie può essere fatta online tramite il Portale Genitori e l’applicazione ComunicApp.

“Il nostro progetto di pasti a chilometro zero”, ha detto il sindaco Andrea Abis, “nasce nel 2021, quando abbiamo fortemente voluto il rinnovo dei locali cucina nell’edificio di via De Gasperi. Oggi possiamo affermare che il servizio funzioni in maniera efficace, con la comodità dell’acquisto dei pasti attraverso l’applicazione ComunicApp o il Portale genitori, utilizzabili tramite pc e smartphone”.

“Possiamo considerare la gestione del servizio mensa come un’eccellenza a garanzia delle famiglie e dei piccoli studenti che ogni giorno ne usufruiscono. Eliminare i ticket cartacei e permettere ai genitori di gestire acquisti e assenze attraverso un click”, hanno evidenziato l’assessore alla Cultura Carlo Trincas e l’assessora all’Innovazione Alessandra Pinna, “è quanto di più innovativo si possa chiedere per restare al passo con i tempi”.

All’interno del sistema il genitore possiede un profilo per ogni figlio iscritto e acquista un credito per ognuno, separatamente. Il Comune garantisce una riduzione del costo del pasto, con uno sconto del 50% che si applica sul pagamento dei buoni a partire dal secondo figlio. Per i bambini presenti nel portale dagli anni precedenti non è necessario effettuare una nuova iscrizione al servizio. I nuovi iscritti riceveranno invece una e-mail con tutte le istruzioni entro il 2 ottobre. Per ulteriori informazioni, successivamente, sarà possibile contattare l’ufficio competente al numero 0783 397247.

Le presenze in mensa vengono prenotate dal sistema in maniera automatica, senza nessuna necessità di comunicazione da parte del genitore. Si ricorda invece che è necessario fare una segnalazione entro le ore 9 del giorno di assenza, attraverso l’app ComunicApp o tramite pc effettuando l’accesso al Portale Genitori oppure con chiamata con voce guida ai numeri 0294754020 da cellulare e 800728802 da telefono fisso. La disdetta del pasto tramite telefonata con voce guida dovrà essere effettuata a partire dalle ore 18 e entro le ore 9 del giorno successivo. Tramite applicazione sarà invece possibile anche programmare in anticipo le disdette.

In queste ore gli uffici comunali, in collaborazione con la sede di gestione dell’app, sono al lavoro per gli aggiornamenti del portale e per ristabilire la congruità dei singoli profili dopo la pausa estiva.

Di recente l’applicazione in dotazione al Comune di Cabras per l’acquisto dei buoni pasto del servizio mensa è stata aggiornata a una nuova versione. All’interno del menù dell’app si trova la nuova voce di menù “Pagamenti”, contenente diverse sottosezioni, da cui sarà possibile visualizzare il saldo e le fasce di pagamento dei vari servizi nella sezione “Saldi servizi”, scaricare l’Estratto Conto e la Dichiarazione 730, effettuare i pagamenti tramite la sezione “Ricariche”, già disponibile in passato, e visualizzare l’elenco degli esercenti abilitati sul territorio.

Tutti gli utenti dovranno aggiornare l’app ComunicApp per continuare a usufruire dei servizi online. Nel caso in cui siano impostati gli aggiornamenti automatici, l’app si aggiornerà da sola, in caso contrario sarà sufficiente aprire l’applicazione e seguire le istruzioni presenti nella schermata principale. Dopo l’aggiornamento verrà mantenuta la login degli utenti, che non dovranno quindi effettuare nuovamente l’accesso (se l’utente lo aveva già effettuato prima dell’aggiornamento).

Mercoledì, 27 settembre 2023