Nelle opere di Antonio Corriga e Antonio Amore il racconto della Sardegna

La Sardegna nel cuore e un amore viscerale per la pittura ad accomunarli: Antonio Amore e Antonio Corriga , il primo di origini siciliane e il secondo di Atzara, sono considerati due dei più importanti protagonisti dell’arte sarda del Novecento e che, in modo diverso, hanno lasciato traccia e ricordo di sé nella città di Oristano e non solo.

Pittore, incisore, scultore e ceramista, ritenuto uno dei maggiori artisti figurativi della Sardegna del Novecento, Antonio Corriga fin da bambino manifesta un prematuro amore per la pittura. A soli sette anni frequenta ad Atzara lo studio di Filippo Figari , uno dei più grandi maestri del Novecento isolano, che aveva scelto il paese di Corriga, innamorandosi del paesaggio circostante. Proprio il piccolo centro del Mandrolisai, all’epoca, è meta di molti giovani pittori spagnoli costumbristi – Eduardo Chicharro, Antonio Ortiz Echagüe, Cesareo Bernardo de Quiros e Del Castello – che, ispirati dalla natura incontaminata, importano un nuovo modo di dipingere, stimolando così la curiosità di altri grandi artisti come Antonio Ballero, Giuseppe Biasi, Richard Scheurlen (molto importante per la formazione di Corriga). Dopo un intenso percorso di studi, iniziato prima a Sassari all’Istituto d’arte e poi a Firenze al Magistero d’arte, Antonio Corriga, una volta diplomato e ottenuta l’abilitazione all’insegnamento, fa rientro a Oristano, apre un laboratorio di ceramica e insegna alla scuola professionale diretta da Vincenzo Urbani. In questi anni di formazione, tra i suoi tanti maestri, oltre Figari, ci sono importanti figure come Stanis Dessy (da lui apprende la tecnica dell’incisione), Eugenio Tavolara e Vico Mossa.

Non solo un’artista ma anche ceramista e designer per l’artigianato e tessuti e uomo politico. Corriga, oltre a esser stato uno dei protagonista diretti della creazione dell’istituto d’arte di Oristano, il secondo nell’Isola, ha rivestito, per un decennio, la carica di presidente dell’I.S.O.L.A, l’Istituto sardo organizzazione lavoro artigianale, nato nel 1957, facendo un grande lavoro di promozione e innovazione per l’artigianato artistico locale.

“Con lui”, commenta Antonello Carboni regista e operatore culturale, autore di un bel documentario “Antonio Corriga. La vita in un intreccio di colori” (visibile qui fino al 31 gennaio prossimo), “rinasce anche la tradizione dei figoli di Oristano, che in quel periodo creavano più per un fine domestico, in sardo il cosiddetto de su stresciu de terra. Corriga rilegge invece le loro opere in una chiave artistica più innovativa, orientandoli anche nell’esportazione fuori provincia e non solo”.

Sono anni in cui Antonio Corriga pratica anche l’arte della ceramica, a cui era legato, con grande libertà creativa, e sperimenta nuove forme d’arte e design, oltre a realizzare disegni per tessuti e tappeti, come ricorda la figlia Sabina Corriga, fondatrice dell’Associazione culturale Corriga di Atzara.