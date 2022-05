Oristano

Chi lo può utilizzare e come: ecco le procedure previste

Il Paxlovid, antivirale orale anti Covid, è arrivato finalmente anche nelle farmacie della Sardegna. Da ieri il farmaco, indicato per il trattamento precoce del coronavirus e già distribuito da oltre un mese in diverse regioni, può essere richiesto gratuitamente anche in tutte le farmacie che operano in provincia di Oristano, su prescrizione del medico di base.

“Si tratta di una distribuzione che le nostre farmacie faranno con la formula della dispensazione per conto”, spiega Gianfranco Picciau, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Oristano. “Secondo un protocollo d’intesa stipulato fra le associazioni delle farmacie e il Ministero della Salute, il farmaco sarà così distribuito senza alcun tornaconto per i farmacisti, che hanno accettato di collaborare per assicurarne la pronta reperibilità su tutto il territorio nazionale.”

Il Paxlovid, prodotto dalla Pfizer, è raccomandato fortemente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il trattamento domiciliare di pazienti adulti che hanno contratto di recente il Covid-19 con malattia non grave. In particolare per persone che non hanno necessità di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di una progressione verso la malattia grave. Ma perché questo farmaco produca i suoi effetti il tempismo è fondamentale: l’assunzione del Paxlovid deve essere avviata entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi, e deve durare per 5 giorni. La terapia prevede la somministrazione di tre compresse per 2 volte al giorno, appunto per 5 giorni.

Nei pazienti in cura con Paxlovid, secondo i dati ad oggi disponibili, è stata osservata una riduzione dell’89% dell’ospedalizzazione o della morte se somministrato entro 3 giorni dall’inizio dei sintomi, e dell’88% entro 5 giorni.

“È il medico di famiglia a valutare la necessità di richiedere questo farmaco, attraverso la compilazione di una ricetta dematerializzata e un piano terapeutico da presentare in farmacia”, spiega Alessandro Usai, presidente della Fimmg di Oristano, sindacato dei medici di famiglia. “La farmacia a sua volta lo consegnerà in tempi brevi, dopo averlo ottenuto dal deposito di riferimento: di norma entro la mattina successiva alla ricezione della richiesta”.

Nei giorni scorsi era stato proprio il responsabile della Fimmg, Alessandro Usai, a lamentare la indisponibilità di farmaci innovativi e di procedure, che di fatto hanno precluso l’accesso a questa terapia ai pazienti della provincia di Oristano sino a ieri.

Il grave ritardo con cui il Paxlovid viene distribuito in Sardegna potrebbe essere legato in parte alla difficoltà per la Regione di gestire le ricette dematerializzate.

Martedì, 24 maggio 2022

