Barumini

Anche Gonnoscodina e Gonnostramatza partecipano al Festival letterario

La Marmilla per tre mesi come una città della lettura. Una grande biblioteca con uno scaffale in ogni paese, dove scoprire storie per grandi e bambini, che insegnano e fanno riflettere. Quaranta appuntamenti in venti comuni – tra i quali anche Gonnoscodina e Gonnostramatza – per presentare 20 libri destinati ai ragazzi e altrettanti testi per adulti, nelle biblioteche e in diversi spazi all’aperto.

Al via il 4 maggio il “Festival letterario della Marmilla”, organizzato dal sistema bibliotecario della Marmilla, un servizio dell’Unione di comuni “Marmilla” con la gestione degli operatori e delle operatrici culturali della cooperativa Agorà.

Sono quaranta gli incontri nelle biblioteche che partecipano al festival, a Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca. Le venti biblioteche del sistema si trasformeranno, ancora una volta, anche in luoghi di aggregazione, funzione per la quale sono diventate un vero punto di riferimento per la vita sociale di tante piccole comunità.

“Vogliamo far conoscere ai lettori opere di ogni genere in maniera semplice e diretta, e nel contempo avvicinare bambini, ragazzi e adulti al piacere della lettura”, ha detto Marta Corona, responsabile del sistema bibliotecario della Marmilla. “La lettura apre la mente e ci aiuta tutti a conoscere mondi nuovi. Ma soprattutto ci fa crescere come uomini e donne, che hanno la curiosità di scoprire, ogni giorno, qualcosa di nuovo sulla propria esistenza e sul mondo”.

In questi giorni ha incominciato a circolare la locandina del Festival. “Finalmente in presenza dopo le restrizioni imposte dal Covid, anche se tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative ancora vigenti per il contenimento del coronavirus”, ha aggiunto Corona.

Il sipario sul festival si alzerà mercoledì 4 maggio alle 16 nella biblioteca di Gonnostramatza, con il testo “Piddù” di Livy Former, e giovedì 5 maggio alle 10,30 nel piazzale “Antonio Garau” a Segariu con “La preistoria della Sardegna” di Nicola Dessì. Sempre il 5, nel piazzale della biblioteca di Barumini alle 15,30 sarà presentato ”Memorie di un’anima”, di Danilò Mallo.

Sino al 26 luglio decine di appuntamenti con tanti autori: Claudia Zedda, Marianna Maxia e Maria Grazia Dessì, Roberto Brughitta, Lorenzo Scano, Veronica Atzei e Francesco Mascia, Daniela Frigau, Daniele Mocci, Clelia Martuzzu, Gianni Usai, Francesca Spanu, Piergiorgio Pulixi, Graziella Monni, Eleonora Galia, Andrea Melis e Marco Conti.