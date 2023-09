Nella zona di Oristano ancora allerta arancione per gli incendi, avviso della Protezione civile

Oristano

Valido per la giornata di domani, martedì settembre

Dalla Protezione civile regionale un avviso di allerta arancione anche per domani, martedì 5 settembre, con previsione di pericolo alto e condizione di attenzione rinforzata per gli incendi in una parte della provincia di Oristano. Ne ha dato notizia il Comune di Oristano.

Le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

L’avviso è stato pubblicato sul sito Sardegnaambiente.it.

Lunedì, 4 settembre 2023