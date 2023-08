Nella settimana di Ferragosto tanti visitatori a Samugheo per Tessingiu

Samugheo

Assieme alla mostra dell’artigianato sardo anche i laboratori riservati ai bambini

Per la 56ª edizione di Tessingiu – la mostra dell’artigianato sardo a Samugheo – la settimana fino a Ferragosto è stata per ora quella con la maggiore affluenza di visitatori.

In tanti hanno scelto di visitare gli spazi allestiti nell’ex cantina sociale come alternativa alle calde spiagge affollate di questi giorni. E ora si aspetta un buon numero di visite anche per le ultime settimane di Tessingiu, che chiuderà i battenti domenica 3 settembre.

La fiera è aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.30. Da vedere fino al 5 novembre c’è anche “Inventario 20. Terza biennale Fiber-art della Sardegna” , allestita al Museo unico regionale dell’Arte tessile sarda e curata da Baingio Cuccu e Anna Rita Punzo.

Grande partecipazione anche per le attività collaterali alla Fiera, come “Murats per bambini”: i laboratori e le visite guidate per i più piccoli (fino ai 12 anni d’età) tenuti dagli operatori museali.

“Stiamo ricevendo tantissime adesioni”, dice Baingio Cuccu, direttore artistico della mostra e direttore del Murats. “Le visite guidate al museo sono in programma anche il 23 e il 30 agosto, alle 18. Sempre alla stessa ora si svolgono anche i laboratori, su prenotazione: oggi – 17 agosto – e poi il 24 e il 31”.

Per informazioni e prenotazioni sui laboratori, si può chiamare il numero fisso 0783. 631052.

Tra le novità della 56ª edizione della mostra dell’artigianato, inoltre va ricordato il biglietto unico al costo di 6 euro, che permette ai visitatori di scoprire non solo Tessingiu, ma anche il Murats, il Museo dell’arte tessile, e quindi la mostra Inventario 20 e – novità assoluta – il Cima, il Museo civico di Allai.

