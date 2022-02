Nella giornata del Braille, un appello ai giovani dall’Uic di Oristano: “Non accontentatevi di pc e smartphone”

Oristano Al lavoro su nuovi progetti anche grazie a una stampante 3D “La codifica Braille ha permesso e permette ancora oggi a tanti non vedenti di studiare e di informarsi. È inoltre uno strumento indispensabile per quanti aspirano a un impiego come centralinista”. Parole di Leonardo Nurra, presidente dell’Unione Italiana Ciechi di Oristano, nel giorno in cui si celebra la quindicesima giornata nazionale della scrittura Braille. “Purtroppo i ragazzi oggi sono più attratti dalle nuove tecnologie”, lamenta Nurra, “ma computer e smartphone non possono sostituire completamente il ricorso ai testi scritti, come i libri o i giornali” . Da qui l’invito perchè i giovani non vedenti si avvicinino all’apprendimento del Braille, anche attraverso i corsi che l’Unione Ciechi organizza periodicamente. “ Il prossimo è previsto per giugno”, anticipa il presidente Nurra, “e pensiamo di unire alle lezioni del Braille anche quelle del Lis, il linguaggio dei segni, con gli esperti dell’Ente Nazionale Sordomuti.”

Leonardo Nurra

Fra i progetti dell’Unione Ciechi oristanese – associazione a cui aderiscono oltre 500 persone non vedenti o ipovedenti – anche l’acquisto di una stampante 3D in grado di produrre delle tavole guida da utilizzare in occasione di eventi espositivi. Significativa a questo proposito la creazione di una sezione tattile all’Antiquarium Arborense: voluta dal precedente presidente provinciale dell’Uci, Aldo Zaru, è stata realizzata con la collaborazione della professoressa Maria Garau e della dottoressa Anna Paola Delogu. Uno spazio che attira numerosi visitatori da tutta l’isola. Ma la scrittura Braille potrebbe essere estesa a tante altre applicazioni, dalla toponomastica alle etichette dei prodotti alimentari: un impiego che l’Unione Ciechi di Oristano conta di proporre alle aziende alimentari della provincia e agli enti locali.

Lunedì, 21 febbraio 2022

Fonte: Link Oristano