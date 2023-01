Oristano

I numeri da mettere in relazione anche col fenomeno della convivenza

Ci si sposa sempre meno e sempre più spesso non lo si fa in chiesa. Se nel 2019 i matrimoni celebrati nelle parrocchie dell’Arcidiocesi di Oristano erano stati ben 380, tre anni più tardi, nel 2022, i “sì” pronunciati all’altare sono stati appena 103. Il Covid-19 ha inciso eccome, ma questo fenomeno è chiaramente legato anche allo spopolamento e al crescere del numero delle convivenze non regolamentate da un rapporto codificato.

I dati raccolti dalla Cancelleria arcivescovile diretta da monsignor Tonino Zedda sono allarmanti e preoccupano le autorità ecclesiastiche.

L’Arcidiocesi arborense comprende ben 85 parrocchie. Il territorio di riferimento è molto ampio: ne fanno parte una grossa fetta della provincia di Oristano, ma anche diversi centri del Nuorese e del Sud Sardegna, per una popolazione complessiva di circa 150.000 abitanti.

Fino a qualche anno fa, in media, i matrimoni celebrati oscillavano tra i 300 e i 400 all’anno. Poi è arrivata la pandemia a stravolgere tutto. Basti pensare che nel 2020, l’anno segnato dalle restrizioni più dure, soltanto 23 coppie hanno deciso di sposarsi.

Tanti, invece, hanno preferito rinviare la cerimonia, in attesa di tempi migliori. Nel 2021 i matrimoni nelle chiese dell’Arcidiocesi sono stati un’ottantina e l’anno scorso, come detto, i “sì” sono stati 103.

Le nozze religiose non si possono celebrare in tutte le chiese, ma soltanto in quelle parrocchiali. Si fa un’eccezione per la basilica del Rimedio, che è sempre molto richiesta. Ma per farlo è necessario il lasciapassare della Cancelleria arcivescovile.

Le parrocchie che in genere ospitano più matrimoni sono Cabras, Ghilarza e Desulo, tra quelle con più abitanti. A Oristano città tanti si sposano a Sant’Efisio e al Sacro Cuore.

